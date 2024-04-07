ضوابط غياب الطلاب عن أداء التقييمات المبنية على منهجية الجدارات

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط هامة لغياب الطلاب عن أداء التقييمات لطلاب الدبلومات الفنية المطبق عليهم منهجية الجدارات، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، الغياب كليا في وحدتين :

- الدور الثاني هو عملية إعادة تقييم الطالب (غير الجدير) الذي لم يجتز وحدة أو وحدتين في الدور الأول أو كان متغيبا فيهما علي ان يكون التقييم شاملا لجميع مخرجات التعلم لكل وحدة ويحق للطالب التقدم للبرنامج العلاجي اختيارياً بعد سداد الرسوم المقررة لها.

- الغياب كليا في أكثر من وحدتين

- الطالب المتغيب عن التقييم أو الذي لم يجتز أكثر من وحدتين لا يحق له دخول الدور الثاني، ويعتبر راسنا ويتم إعادة الوحدات التي تغيب عنها أو لم يجتزها في العام الدراسي التالي.

الغياب كليا وعدم اجتياز وحدة في الدور الثاني:

- الطالب الذي لم يجتاز وحدة في الدور الثاني يعتبر راسيا ويحق له إعادة العام الدراسي في الوحدات التي رسب فيها فقط، ويتم احتساب نسب الحضور المقررة علي هذه التقدم للتقييم النهائي الرسوب في عامين متتاليين.

- الطالب الراسب لعامين متتاليين في ذات الصف في المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية يحق له التقدم للامتحان من الخارج علي نظام العمال طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة.



- يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة الا تقل نسبة الحضور الطالب عن ٧٥% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية يصرف النظر عن سبب الغياب.

- يحق للطلاب الذين اجتازوا جميع وحدات البرنامج التقدم للتقييم النهائي أمام اللجنة وتنفيذ التقييم النهائي للبرنامج ، اما الطلاب الذي لم تجتاز وحدتين بالدور الأول يحق لها دخول الانعقاد الثاني للتقييم النهائي بعد اجتياز تقييم الوحدتين.