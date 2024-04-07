هايتى تسجل للمرة الأولى مستويات كارثية من التدهور الصحى بسبب العصابات المسلحة

كتبت ـ فاطمة شوقى

يواجه النظام الصحي في هايتي فوضى غير مسبوقة نتيجة عنف العصابات المسلحة، التي لم تستثن المستشفيات والصيدليات من أهدافها، حيث قامت بالتدمير والنهب والحرق كجزء من حملتها.

وأدى عمل العصابات، بالإضافة إلى نزوح السكان من مختلف مناطق وسط العاصمة، إلى شلل النشاط في المراكز الصحية العامة والخاصة التي تخدم الفئات الأكثر فقرا وحرمانا.

وتم احتلال أكبر مستشفى عمومي في البلاد، المستشفى العام، لعدة ساعات من قبل عصابات مسلحة، وهو عمل يضاف إلى حرق مراكز الشرطة ومكاتبها، والاعتداء على أكبر سجنين في البلاد ومحاولات السيطرة عليها. من القصر الوطني.

وقال الطبيب، الدكتور رونالد لاروش، مدير شبكة تضم ما لا يقل عن 20 مركزًا طبيًا في جميع أنحاء هايتي، إنها حالة كارثية، إننا نشهد التدمير المنهجي للدولة القومية. إنها المرة الأولى في تاريخ هايتي التي تقرر فيها مجموعات من قطاع الطرق إنهاء وجود الدولة. وهذا الدمار لن يتمكن أحد من إعادة بنائه.

وأضاف أن الوضع الحالى يؤدى إلى إغلاق المستشفيات والمختبرات، بالإضافة إلى إنتاج الأدوية ببطء شديد، وهو ما أثر على النظام الصحي المعيب بالفعل، والذي تأثر بالهجرة الجماعية للأطباء والممرضين والصيادلة.

كما أن العاملين في مجال الصحة يقعون أيضًا ضحايا لعمليات الاختطاف، كما أن الانعدام الأمني العام يمنعهم من الذهاب إلى المستشفيات في منطقة بورت أو برنس، التي تخضع لسيطرة العصابات بنسبة 80% والتي يعيش فيها ثلث السكان.

واكتسب تدهور القطاع الصحي، الذي بدأ عام 2018، بعدا جديدا باغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو 2021، وتدهور حتى وصل إلى وضع متطرف في نهاية فبراير 2024 نتيجة الإرهاب الذي فرضته الجماعات المسلحة.

وفي منطقة بورت أو برنس، تتواصل هجمات العصابات على المراكز الصحية، مما يزيد من تقييد الوصول إلى الرعاية الطبية والأدوية.