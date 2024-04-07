نقيب المرافق: مضاعفة بدل الغذاء للعاملين بالقابضة لمياه الشرب

كتبت آية دعبس

استقبل ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفد النقابة العامة للمرافق برئاسة هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، وبحضور رضا الدغيدي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وأمين صندوق النقابة العامة، وعمرو الماحي رئيس قطاع الموارد البشرية، والدكتور ابراهيم مدير عام القطاع المالي.

وأعرب “فؤاد” عن خالص الشكر والتقدير لما يقدمه المهندس ممدوح رسلان ، من عطاء وإنجازات غير مسبوقة ، وتحقيق طفرة تنموية شاملة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى فضلا عن حرصه على التعاون المستمر مع التنظيم النقابي لأجل صالح العمل والعاملين .

واضاف “فؤاد” إنه من منطلق حرص الشركة القابضة ومجلس ادارة الشركة على تحقيق أمال العاملين المشروعة لدفعهم الى مزيد من الجهد والعرق لزيادة الإنتاج لخدمة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة .

نوجه عناية بدعم ورعاية مطالب العاملين و الموافقة على

– رفع قيمة بدل الغذاء.

– رفع قيمة بدل المياه.

– صرف مكافأة نهاية الخدمة.

– رفع نسبة حافز الأداء لكافة العاملين لتحقيق التدرج الوظيفي .

– تثبيت العمالة المؤقتة .

وبعد المناقشات تمت الموافقة على الآتي:

- مضاعفة بدل الغذاء حتى يتناسب مع زيادة الأسعار.

- زيادة قيمة بدل المياه.

وسيتم عرض هذه الموافقة على مجلس الإدارة القادم على أن تطبق الزيادة إعتبارا من أول مايو، كما تم إحالة مقترح زيادة حافز الاداء للعاملين في ضوء الموارد الماليه لكل شركة، وتطبيق الحد الادنى للاجور بمراعاه الدرجات الوظيفية، فضلا عن عرض دراسة منح العاملين مكافات نهاية الخدمة.



وأعرب “فؤاد” عن خالص شكره لرئيس القابضة للمياه لسرعة صدره ولسرعة الاستجابة والتعاون واهتمامه بدعم ورعاية العاملين والحفاظ على مكتسباتهم .

كما وجه فؤاد الشكر للموافقه على صرف مكافاه تقييم الأداء الثانوي التي اقرتها الجمعيه خلال شهر مارس وتم تقديم ميعاد صرفها عامين بدلا من عام واحد وتم صرفها بالفعل على الاجر الاساسي لعام 2020.

ومن جانبه وجه ” الدغيدي ” الشكر والتقدير للمهندس ممدوح رسلان ، انحيازه لصف العاملين والعمل على تحسين المستوي المعيشي لهم في ظل الأجور الضعيفة التي لا تتلائم مع أرتفاع كافة الاسعار ، وأكد ثقته في الخروج بقرارات مبشرة بالنسبة للطلبات التي تتم دراستها بعد عرضها على مجلس الإدارة.