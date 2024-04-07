نقابة المهندسين تُخصص 3 اجتماعات بالمحافظات لبحث مقترح لائحة مزاولة المهنة

كتبت ـ آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن عقد 3 لقاءات لمناقشة لائحة مزاولة المهنة مع أعضاء الجمعية العمومية، وإتاحة الفرصة لهم لإبداء ملاحظاتهم، وتقديمها للجنة المعنية بإعداد اللائحة، لدراستها وعمل التعديلات قبل اعتمادها من الجمعية العمومية للمهندسين.

وحددت النقابة 3 لقاءات بمواعيد مختلفة بالمحافظات، هم:

1- الاجتماع الأول: مسرح النقابة العامة، يوم السبت 20 أبريل 2024، لأعضاء محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، البحيرة، الوادى الجديد، الإسماعيلية، العريش، السويس، الفيوم.

2- الاجتماع الثانى: نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، يوم السبت 27 أبريل الجارى، لأعضاء محافظات "الإسكندرية، الدقهلية، البحيرة، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، مرسى مطروح".

3- الاجتماع الثالث، بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، يوم السبت 4 مايو 2024، لأعضاء محافظات "أسيوط، بنى سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان".

ومن المقرر أن يتم إدراج لائحة مزاولة المهنة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية المقبلة، لإقرارها.