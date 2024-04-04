اليوم السابع
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نقابة المهندسين تبدأ في عقد اجتماعات لمناقشة لائحة مزاولة المهنة 20 أبريل

الخميس، 04 أبريل 2024 06:00 ص
نقابة المهندسين تبدأ في عقد اجتماعات لمناقشة لائحة مزاولة المهنة 20 أبريل نقابة المهندسين -أرشيفية
كتبت آية دعبس

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تبدأ النقابة العامة للمهندسين، فى عقد 3 لقاءات لطرح لائحة مزاولة المهنة على أعضاء الجمعية العمومية، وإتاحة المجال لإبداء الملاحظات، حيث سيكون بإمكان المهندسين الذين لديهم أي ملاحظات بشأن اللائحة كتابتها وتسليمها خلال الاجتماع، حتى يتسنى للجنة دراستها وعمل التعديلات قبل اعتمادها من الجمعية العمومية للمهندسين.

وحددت النقابة 3 لقاءات بمواعيد مختلفة بالمحافظات، هم:
1- الاجتماع الأول: مسرح النقابة العامة، يوم السبت 20 أبريل 2024، لأعضاء محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، البحيرة، الوادى الجديد، الإسماعيلية، العريش، السويس، الفيوم.

2- الاجتماع الثانى: نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، يوم السبت 27 أبريل الجارى، لأعضاء محافظات "الإسكندرية، الدقهلية، البحيرة، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، مرسى مطروح".

3-  الاجتماع الثالث، بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، يوم السبت 4 مايو 2024، لأعضاء محافظات "أسيوط، بنى سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان".


ومن المقرر أن يتم إدراج لائحة مزاولة المهنة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية المقبلة، لإقرارها.







نقابة المهندسين

لائحة مزاولة مهنة الهندسة

لائحة مزاولة مهنة نقابة المهندسين



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