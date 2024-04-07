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نصائح عاجلة من مركز المناخ للمزارعين للتعامل مع انخفاض الحرارة والأمطار

الأحد، 07 أبريل 2024 09:33 ص
نصائح عاجلة من مركز المناخ للمزارعين للتعامل مع انخفاض الحرارة والأمطار حالة الطقس - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تشهد درجات الحرارة بداية من الاثنين انكسار خلال فترات النهار والليل وان كانت حول المعدل علي معظم الانحاء وانخفاض آخر في درجات الحرارة وعودة البرودة ليلاً مع توقع امطار خفيفة إلى متوسطة تبدأ من فجر الاثنين من الساحل الشمالي الغربي "السلوم ومطروح" ومع الوقت تتجه للداخل وتتركز على شمال الدلتا وتصل الوجه البحري والقاهرة نهاية اليوم ثم إلى مدن القناة وسيناء.

وتستمر الأمطار يوم الثلاثاء لكنها تتركز على شمال الدلتا وسيناء وتبقي الأربعاء على مناطق شمال سيناء فقط.

ويستمر نشاط الرياح في صورة هبات متقطعة خاصة على المناطق المفتوحة  قد تكون محملة بالرمال والأتربة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الاحتياطات والتوصيات التى حددها الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى:

1- التوقف عن ضم القمح المبكر  أو الري " للقمح المتأخر " في التوقيتات والمناطق التى من المتوقع سقوط أمطار عليها .

2- التوقف عن حصاد البطاطس والبنجر والثوم  وحتى الكمون يوم الأربعاء ويجب على المزارعين الذين قاموا بحصاد البطاطس وتكويمها او مزارعى الكمون الذى تم نشره تجهيز "المشمع" للتغطية.

3- تأخير زراعة محاصيل العروة الصيفية في الوجه البحري حتى الأربعاء اما باقي الجمهورية تتم الزراعة.

4 -التوقف عن الرش تماماً لكافة المحاصيل في الوجه البحري يوم الاثنين ويوم الثلاثاء في مناطق الشمال والأربعاء في شمال سيناء.

 







وزارة الزراعة

مركز المناخ

الامطار

سقوط الامطار



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