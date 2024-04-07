مياه دمياط تكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين

دمياط معتز الشربيني

كرم المهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم من العاملين وأسرهم بحضور لجنة الأشراف والتقييم من وزارة الأوقاف بدمياط فضيلة الشيخ محمد الكناني،فضيلة الشيخ على إسماعيل صابر.

وتم تكريم عدد 11 متسابق مقسمين على أربع مستويات هى "حفظ القرآن الكريم كامل – حفظ ثلاث أرباع القران الكريم – حفظ نصف القرآن الكريم – حفظ ربع القرآن الكريم" .



وكانت إدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، قد نظمت الاحتفال الختامى لمسابقة حفظ القرآن الكريم للعاملين وأسرهم، والتى أقيمت خلال شهر رمضان المبارك.

وأعرب شاهين عن مدى سعادته بتلك المسابقة لما لها من طابع معنوى قيم وعظيم، وأكد على ضرورة إعداد العديد من المسابقات فى هذا السياق خلال السنة ، كما أشاد جميع الحضور بالمسابقة وبحسن التنظيم متمنين المزيد من تلك المسابقات التى تنشر روح الولاء والانتماء وغرس القيم الطيبة .



