منظمة الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة أصبح هيكلا فارغا

نددت منظمة الصحة العالمية، بـ"الدمار الهائل" بمستشفى الشفاء في غزة؛ جراء الحصار الإسرائيلي الأخير، قائلة إنه أصبح "هيكلا فارغا".



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، على منصة "إكس"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "تمكنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من الوصول إلى مجمع الشفاء الذي كان ذات يوم العمود الفقري للنظام الصحي في غزة والذي أصبح الآن هيكلا فارغا إلا من المقابر البشرية بعد الحصار الأخير"، مبينا أن الفريق شاهد "خمس جثامين على الأقل خلال المهمة.



وأضاف أن أعضاء الفريق لمسوا أيضا أن "غالبية مباني المجمع الطبي لحق بها دمار هائل وأن الأصول تضررت بغالبيتها أو تحولت إلى رماد، قائلا: " حتى استعادة الحد الأدنى التشغيلي على المدى القصير تبدو غير ممكنة".



وتطرق إلى أن هناك حاجة إلى تقييم معمق من جانب فريق من المهندسين لتحديد هل المباني المتبقية آمنة للاستخدام في المستقبل، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لأن الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثية أخرى لاستئناف الخدمات الأساسية في مستشفى الشفاء بعد أول غارة مدمرة شنتها إسرائيل على المستشفى العام الماضي "ذهبت سدى، وحرم الناس مرة أخرى من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة.



ودعا إلى "حماية المرافق الصحية المتبقية في غزة وحماية العاملين في المجالين الصحي والإنساني، مطالبا بـ"وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى قطاع غزة" وبـ"وقف لإطلاق النار".



وانسحبت القوات الإسرائيلية من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، الاثنين الماضي، بعد عملية عسكرية استمرت أسبوعين قالت خلالها إنها اشتبكت مع مسلحين فلسطينيين داخل ما كان في السابق أهم مجمع طبي في القطاع الفلسطيني.