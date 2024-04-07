مرصد يمنى: إزالة الألغام فى اليمن سيستغرق من 20 إلى 30 عاما

أحمد علوى

أكد فارس الحميري المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام أن إزالة الألغام في اليمن سيستغرق من 20 إلى 30 عاما، لأن بعض الألغام التي زرعها الحوثيون شديدة التعقيد.

وقال الحميري - في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية - "إن الألغام واحدة من أهم وأخطر ملفات الحرب في اليمن والتي أصبحت مغيبة من بعض الجهات الرسمية والمنظمات الدولية"، مشيرا إلى أن 9 محافظات يمنية بها مناطق شديدة التلوث بالألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها جماعة الحوثي بشكل كثيف وعشوائي ومن أبرزها منطقة الساحل الغربي الممتدة من مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة مرورا بالمديريات الساحلية لمحافظة تعز ومحافظة لحج.

وأضاف أن تقديرات الولايات المتحدة بأن إزالة الألغام في اليمن سيستغرق 8 سنوات هي تقديرات غير دقيقة نظرا لعدة عوامل منها أن الألغام زرعت في مناطق شاسعة متنوعة التضاريس ما بين المناطق الصحراوية والجبلية والهضاب والسهول والوديان والمناطق الزراعية فهذه المساحات تعقد من عمل الفرق الهندسية العاملة في الميدان.

وقال "تقديراتنا نحن تشير إلى أن إزالة الألغام سيستغرق من 20 إلى 30 عاما، لأن بعض الألغام التي زرعها الحوثيون شديدة التعقيد ولا يمكن للفرق الهندسية العاملة في الميدان التعامل معها منها الألغام البلاستيكية والتي زرعها الحوثيون بشكل مكثف في عدد من المناطق المدنية".

وأوضح أن هناك جهودا كبيرة وعملية إسناد إنساني كبير من قبل البرنامج السعودي للألغام "مسام" ، حيث يعمل هذا البرنامج في مناطق مدنية واسعة وحتى الآن تشير تقديرات المشروع إلى انتزاع ما يقرب من نصف مليون لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة ، وهناك أيضا جهود تبذل من جانب الفرق الهندسية العسكرية التابعة للقوات الحكومية سواء في الساحل الغربي أو في المحافظات الأخرى.

ونوه بأنه في خلال الفترة الأخيرة وبحسب تقديراتنا وعمليات النزع التي نتابعها عن كثب رصدنا أن الحوثيين زرعوا ألغاما بتقنيات حديثة جدا تعمل بالأشعة تحت الحمراء وهناك حقول كاملة زرعت بالألغام تعمل بدواسات موحدة بجانب الألغام البلاستيكية ، لافتا إلى أن هناك خبرات أجنبية تقف وراء هذا التطور التكنولوجي الكبير الذي اعتمد عليه الحوثي في زراعة الألغام خاصة الألغام البحرية.



وكانت الولايات المتحدة اتهمت الحوثيين بزراعة أكثر من مليوني لغم في اليمن ، مشيرة إلى أن الحوثي تسعى لتحويل اليمن إلى أكبر حقل ألغام على الإطلاق.