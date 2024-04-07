مدرسة الشهيد ممدوح الصردى بكفر الشيخ الأولى جمهوريا بمسابقة المكتبة النموذجية

كفر الشيخ- محمد سليمان

حصلت مدرسة الشهيد ممدوح الصردي الرسمية للغات بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبة النموذجية.

وهنأ محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المسؤولين والطلاب بمدرسة الشهيد ممدوح الصردي لغات التابعة لإدارة دسوق التعليمية، وفريق عمل المكتبة.

كما كرم الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، فريق المكتبة بحضور غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، والدكتور سامح داود، مدير عام إدارة دسوق التعليمية، وخالد بدر الدين، موجه عام المكتبات، والدكتور محمد الزغبي، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بديوان المديرية، والدكتورة هناء نويجي، وكيل إدارة دسوق التعليمية، وجورج سمير، مسئول المدارس اليابانية بالمديرية،وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية، وفيبي جمال مديرة المدرسة من قيادات التعليم ومجلس الأمناء للمدرسة، كما تابع وكيل المديرية، فقرات الاحتفالية لموهوبي المدرسة سواء في البرمجيات والمسرح وغيرها من مواهب متميزة.