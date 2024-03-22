تعليم الأقصر تحتل الصدارة.. مدرسة إسنا الثانوية بنات تصنف كأفضل مكتبة نموذجية

الأقصر – أحمد مرعى

فازت مدرسة اسنا الثانوية بنات بالدرع الذهبي، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبة النموذجية، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

ومن جانبه أثنى خالد على جهود فريق العمل المشارك في المسابقة برئاسة موجه عام المكتبات أحمد رمضان، التابع للإدارة العامة للشئون التنفيذية والأنشطة التربوية بقيادة هشام عبد الستار محمود، حيث كان قد طرح وكيل التعليم بالأقصر مبادرة "ربع ساعة قراءة"، والتي تستهدف حث الطلاب على القراءة والمطالعة اليومية بحد أدنى ربع ساعة، مشيراً إلى أن ذلك خلال شهور بسيطة سيرتقي بعقلية الطلاب ويوسع مداركه، ويعزز من مستواه الثقافي.

كما طرحت أيضاً مبادرة "المكتبة المتنقلة" لتجوب مدارس الأقصر، في إطار التعاون المشترك بين تعليم الأقصر ومكتبة مصر العامة، وبهذا الصدد قال خالد "إننا نسعى بجهد دؤوب وخطوات مدروسة أن نرتقي بالمستوى الثقافي والإثرائي لدى أبنائنا من الطلاب والطالبات، ولن يتأتى هذا إلا من خلال تحسين علاقتهم بالكتاب، والعودة إليه في الوقت الذي استحوذت فيه الشاشات الرقمية على وقت واهتمام القطاع الأعظم من البشر، لذا سعينا هذا المسعى لعرض الكتب والتسويق للقراءة والإطلاع بأسلوب مختلف وطريقة شيقة".

فيما بعثت إدارة المدرسة المنتجة بالإدارة العامة للخدمات المركزية، برسالة شكر وتقدير لمديرية التربية والتعليم بالأقصر بقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، على المشاركة المتميزة في معرض المدرسة المنتجة "أهـلاً رمـضـان"، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وكيل تعليم الأقصر داخل المكتبة بعد تصدرها الجمهورية (1)



مدرسة إسنا الثانوية بنات بالأقصر تصنف كأفضل مكتبة نموذجية على الجمهورية (1)



مدرسة إسنا الثانوية بنات بالأقصر تصنف كأفضل مكتبة نموذجية



وكيل تعليم الأقصر داخل المكتبة بعد تصدرها الجمهورية