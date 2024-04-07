محافظ دمياط تعتمد حركة تسيير أعمال مديرى بعض الإدارات التعليمية

دمياط معتز الشربيني

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حركة تكليف تسيير أعمال مديرى الإدارات التعليمية بالروضة وفارسكور والسرو ودمياط الجديدة وعزبة البرج.

جاء ذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم، وأكدت محافظ دمياط، ضرورة العمل وفقًا لخطة محددة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ومتابعتها بشكل دورى، لافتة إلى أن خطة التطوير تشمل تبادل الخبرات بين القيادات واختيار قيادات قادرة على تطبيق تلك المنهجية.

وجاءت الحركة على النحو التالي:

- وائل محمد الموجى مدير ادارة الروضة

- مسعد محمد ابو الرجال مدير إدارة فارسكور

- محمد عبد الرحيم حمودة مدير إدارة السرو

- سمير سعد الجمل مدير إدارة دمياط الجديدة

- نور محمد عامر مدير ادارة عزبة البرج