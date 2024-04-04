وكيل تعليم دمياط يوجه بتكاتف معلمي دمياط لتحقيق هدف مدارس بلا طلاب ضعاف

دمياط معتز الشربيني

عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا بمديري المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية بالمديرية والإدارات التعليمية وموجهي عموم وأوائل المواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والمعلمين المتميزين في علاج الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة.

وأوضح "وكيل الوزارة" انه لا تعليم بدون قراءة أو كتابة (عربي، انجليزي، رياضيات) ، فالله أحكم الحاكمين أفتتح القرآن الكريم بقولة تعالى (اقرأ) وكل الكتب السماوية حثت علي العلم والقراءة ، لأن القراءة مفتاح الحياة....ونعلم أن أساس مشكلة اجادة القراءة والكتابة من المرحلة الابتدائية، مؤكدا أن مالا يدرك كله لا يترك كله وما لا يتحقق الواجب به فهو واجب ، فالطالب الذي لا يقرأ ولا يكتب قنبلة موقوتة يفسد ذاته ويفسد من حوله ثم يفسد مجتمعة، فلهذا يجب علينا جميعا المساهمة والمشاركة في حل هذه المشكلة، فهولاء الطلاب ظلمهم الاهمال أما من مدارسنا أو من الأسرة ويجب علينا جميعا أن نتحمل تلك المسؤولية الوطنية والدينية والمجتمعية حيال هؤلاء الطلاب ، فالمشكلة كبيرة وعواقبها وخيمة والحل بسيط يأتي من مدير قائد يقود الجماعة المدرسية نحو هدف ومعلم لدية رغبة وطالب يتم تحفيزه وتشجيعه وإزالة الحاجز النفسي.

ووجه "وكيل الوزارة" الجميع بالتكاتف معاه لحل تلك المشكلة مستعرضا آليات العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة للوصول إلي الهدف الاسمى وهو مدارس بلا طلاب ضعاف في القراءة والكتابة.