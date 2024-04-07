اليوم السابع
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كيف يتخطى النرجسي أحزانه بحيل نفسية على طريقة حسن الصباح في الحشاشين؟

الأحد، 07 أبريل 2024 02:02 م
كيف يتخطى النرجسي أحزانه بحيل نفسية على طريقة حسن الصباح في الحشاشين؟ حسن الصباح
كتبت مروة محمود الياس

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مسلسل الحشاشين أحد أهم وأبرز مسلسلات رمضان 2024 والذي يقوم به ببطولته الفنان كريم عبد العزيز،  مجسدا شخصية حسن الصباح القوي المتجبر الذي يسيطر على تابعيه وعلى الحشاشين بحيل نفسية وبخبث ودهاء ومكر.

في مشاهد مختلفة من المسلسل ظهر لنا حسن الصباح بشخصيته القاسية التي لا تقف عند أي حزن حتى بعد وفاه ولده أو بعد هروب زوجته ويستطيع أن يكمل حياته ولا يشعر بتعاطف مع الآخرين مهما كان مكانته لديه وعن هذه المشاعر الجامدة الفاترة الغريبة يقول الدكتور جمال فراويزي استشاري النفسيه جامعة عين شمس أن هناك الكثير من الصفات التي يتمتع بها النرجسيين السيكوباتين مثل شخصية حسن الصباح والتي تجعلهم لا يمكنهم الشعور بالحزن لفترة طويلة أو لا يمكنهم التعاطف مع الغير :

النرجسي لا يمكنه التعاطف مع الغير ولا يمكنه الشعور بمشاعره ولا يمكنه أن يشعر بالحزن لأنك تشعر بنفس الحزن مهما كانت لديه

جمود عاطفي يتمتع به النرجسيين فلا يمكنهم الشعور بالفرحة أو بالحزن بشكل طبيعي

يمكن للنرجسي تخطي أحزانه من خلال عدم التعاطف وعدم المشاركة فهو شخص غير مراعى

النرجسي شخص أناني غير مراعي لا يشعر الإنسان بمشاعره هو فقط،  ولا يريد أن يشعر بالحزن لفترة طويلة ولا يريد ان يتعرض لحاله من القلق أو الحزن أو الخوف

يشعر الشخص النرجسي نفسه على الدوام بأنه هو الأهم وهو الأبقى لذا لابد له ألا يتعاطف مع أحد ولا يشعر بمشاعر حزينة

هذه المشاعر السلبية التي يقنع النرجسي نفسه بها تخلف لديه اضطرابات كثيره تظهر في أفعاله فيما بعد مثل قسوته وإيذاءه لغيره،  مع شعوره بالقلق والتوتر النفسي







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