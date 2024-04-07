اليوم السابع
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فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف هدف حيوى بمدينة إيلات جنوبى إسرائيل

الأحد، 07 أبريل 2024 04:44 ص
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف هدف حيوى بمدينة إيلات جنوبى إسرائيل إيلات
أحمد علوى

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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، استهداف "هدف حيوي" بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل بالطيران المسير.

ووفقا لوكالة سبوتنيك ، قالت الفصائل العراقية ، في بيان لها، "استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد، هدفًا حيويًا في إيلات "أم الرشراش" في أراضينا المحتلة بالطيران المسير، وتؤكد الحركة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".


وأمس أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها أنها استهدفت "بواسطة الطيران المسيّر، مصافي النفط في حيفا"، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".


وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".







العراق

فصائل عراقية مسلحة

ايلات

اسرائيل




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