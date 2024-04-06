اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أبريل 2024 08:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس اليوم.. انخفاض الحرارة شمالا والعظمى بالقاهرة 27 درجة والصغرى 15

السبت، 06 أبريل 2024 08:00 ص
طقس اليوم.. انخفاض الحرارة شمالا والعظمى بالقاهرة 27 درجة والصغرى 15 حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أيضا أمطار خفيفة على بعض المناطق، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22.

 







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة