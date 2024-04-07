سيد الخواتم.. بركان إتنا يطلق حلقات من الدخان فى ظاهرة استثنائية.. فيديو

فاطمة شوقى

فاجأ بركان إتنا، البركان الأكثر نشاطا في أوروبا، بإطلاق حلقات عديدة من الدخان من فوهته، في ظاهرة استثنائية، يمكن ملاحظتها من محيط البركان ومدينة كاتانيا الصقلية، مما جعل السكان يطلقون عليه سيد الخواتم، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.



بركان اتنا

وأحدث بركان إتنا الإيطالي، المعروف بأنه الأكثر نشاطا في أوروبا، مشهدا مثيرا للإعجاب بطرد حلقات متعددة من الدخان من فوهة البركان، وهي ظاهرة لفتت انتباه العلماء والمتفرجين على حد سواء.

كما أوضح بوريس بهنكي، العالم في مرصد إتنيو التابع للمعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين (INGV-OE)، أن حلقات الدخان هذه تتشكل عندما يطلق البركان الغاز بسرعة عالية عبر قناة أسطوانية ضيقة، وكأنها حلقات من الدخان.

وطوال اليوم، لوحظت حلقات لا تعد ولا تحصى، تخرج من الحفرة الجنوبية الشرقية لإتنا، وهي ظاهرة، على الرغم من أنها لوحظت في براكين أخرى في العالم، إلا أنها أكثر شيوعًا في فترات معينة على إتنا بسبب شكلها الخاص.

وشدد بهنكي على أن ما حدث ملحوظ بشكل خاص، حيث أطلق البركان الآلاف والآلاف من هذه الحلقات في انفجارات مستمرة، وهو أمر غير عادي حتى بالنسبة لإتنا، المعروفة بنشاطها البركاني.

ونجمت هذه الظاهرة بعد فتح مدخنة صغيرة في 2 أبريل في قمة البركان، تتراكم من خلالها الصهارة، وعندما تنفجر تقذف هذه الدفعات من الغاز إلى الغلاف الجوي.

يعد إتنا، الذي يبلغ ارتفاعه 3320 مترًا فوق مستوى سطح البحر (كما تم قياسه في عام 2019)، أحد أكبر البراكين في أوروبا ولا يزال أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، مع ثورانات متكررة تبهر العلماء والسياح على حد سواء.