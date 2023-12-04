بركان إتنا فى إيطاليا يطلق 250 انفجارا مع طرد الحمم البركانية والرماد..فيديو

فاطمة شوقى

أطق بركان اتنا فى إيطاليا سلسلة من الانفجارات، وبدأ يسجل ثورانات فى فترات تتراوح بين 10 و15 دقيقة من النشاط الستروبولياني، الذى يعنى انفجارات عنيفة تفصلها فترة من الهدوء، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وسجل بركان إتنا الواقع في جزيرة صقلية الإيطالية ،نشاط بركاني واضح مع 250 "ثوراناً" في الأيام العشرة الأخيرة، آخرها اليوم في فوهته الجنوبية الشرقية، مع طرد الحمم البركانية و رماد.

ونشر المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين (INGV) تقريرا ، وبدأ كل انفجار بطرد "ضعيف جدًا" للغاز الساخن وتدفقات صغيرة من الحمم البركانية، ولكن بعد بضع دقائق، تصبح "أكثر نشاطًا"، يفصل بينها فترات من بضع دقائق.

يعد هذا النشاط "طبيعيًا تمامًا" بالنسبة لبركان "قناة مفتوحة" مثل إتنا، لكن خبراء INGV يسلطون الضوء في الوثيقة على أن الانفجارات تحدث في بعض الأحيان "منتظمة للغاية".

وأوضح ماركو نيري، عالم البراكين في المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في كاتانيا"هذا النشاط الذي يميز قمة بركان اتنا ليست خطيرة على السكان حولها"، مشيرا إلى أن أكبر بركان نشط في أوروبا قام بقذف القنابل النموذجية من الحمم السائلة اللامعة إلى ارتفاع يتراوح بين عدة عشرات إلى مئات الأمتار، كما سقطت بعض قنابل الحمم البركانية خارج الحفرة، مع انتشار انبعاثات الرماد والغازات وبخار الماء باتجاه الشرق.

ومنذ العام 1980، تقع قمة البركان على الفوهة الشمالية الشرقية التى بلغ علوها 3350 مترا إثر الثورانات البركانية فى سبتمبر 1980 وفبراير 1981.

وكان ارتفاع بركان إتنا قد انخفض إلى 3326 مترا عام 2018 بسبب انهيارات على حافة الفوهة.