خطة الدولة التنموية لتطوير محطات مياه الشرب الكبرى بأسوان.. أرقام وصور

أسوان- صلاح المسن

تعمل محطات مياه الشرب الكبرى بأسوان بكامل طاقتها التصريفية لخدمة سكان مراكز المحافظة، كما يجري العمل علي حصول كل المحطات على شهادة اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه، والتى تمنح بقرار من اللجنة العليا للمياه، وذلك فى اطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في إطار خطة الدولة التنموية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياه الشرب المنتجة.

والحصول على تلك الشهادة يضمن تأمين مياه شرب صالحة للمواطنين والالتزام بكل معايير الجودة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن الاستمرارية في إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية، كما تسابق محطة مياه الشرب بفريال الزمن للحصول على شهادة الTSM وهى ( شهادة اعتماد بتنفيذ المعايير والمواصفات العالمية فى مجال تنقية المياه والصرف الصحي ).

ومحطة مياه الشرب بفريال بمدينة أسوان، تم إنشاؤها عام 1948 وتم التشغيل بها عام 1953 بقدرة 100 لتر ثانية، وصلت قدرتها حاليا بالتوسعات 21600 متر مكعب، وتغذى مناطق الكورنيش حتى مزلقان كلية الهندسة، ووسط البلد، ومنطقة كسر الحجر. والشيخ هارون، والمحمودية، كما تتفقد القيادات التنفيذية ومسئولي قطاع مياه الشرب بأسوان، محطات مياه الشرب بأسوان وكل مشتملاتها مثل أقسام المروقات والمرشحات والطلمبات، للوقوف على مستوى محطات مياه الشرب الكبرى على مستوى أسوان، والتشغيل الأقصى الأمن لتصريف المياه بها وتأمين أداء وتشغيل المحطات مع انتظام الأطقم الفنية بها على مدار ساعات العمل اليومى.

ومن محطات مياه الشرب الكبرى بمحافظة أسوان محطة مياه جبل تقوق بتصريف يومى 800 ، 64 مترا مكعبا /يوم ، ومحطة فريال بتصريف يومى 600 ،21 لتر مكعب /يوم، ومحطة مياه جبل شيشة بقدرة تصريف يوم 138,000 متر مكعب، ومحطة مياه فطيرة بمركز كوم أمبو 400، 86 متر مكعب /يوم، ومحطة مياه إدفو الجديدة بتصريف يومى 21,000 متر مكعب /يوم، ومحطة مياه إدفو غرب بطاقة تصريف يومى 15,000 متر مكعب /يوم.

ومحطة مياه الشرب بفطيرة بكوم أمبو تشهد حالياً أكبر مشروع يشمل إعادة تأهيل المحطة القديمة، بالإضافة إلى إنشاء محطة جديدة لرفع طاقتها من 35 ألف م3/يوم إلى 70 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية تصل لحوالي 400 مليون جنيه.

كما تعمل الدولة علي الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ولاسيما المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بواسطة داخل 21 قرية ضمن المبادرة الرئاسية، والتى تضم 24 محطة رفع، ومحطة معالجة بتكلفة 1.7 مليار جنيه، حيث يتم بصفة أسبوعية متابعة مستويات الأداء وحجم الأعمال المنفذة بجميع مشروعات إنشاء محطات المعالجة ومحطات الرفع، وأيضاً خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى التى تقوم بتنفيذها الشركات المنفذة، كما تسعي الدولة الي ضمان انتظام تشغيل محطات وروافع مياه الشرب بكافة مراكز أسوان.

كما يجري استكمال الأعمال الجارية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة 12 ألف م3، والممتدة من أمام ملاهى بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق ، بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضى بطريق الفنادق لدعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر ، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كم تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل ، وبأقطار تتراوح ما بين500 مللى إلى 800 مللى .

ومن أجل القضاء علي مشكلة ضعف المياه بحى الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، بشأن القضاء على المشاكل المتكررة والمتراكمة منذ سنوات بخط مياه الشرب المغذى للحى بالكامل ، بجري وضع الحل الجذرى لهذه المشكلة، ووفقاً الأعمال الجارية لتنفيذ الحل الجذرى من خلال تركيب الخط البديل لروافع الصداقة الجديدة قطر 630 مللى حديد بما يساهم بدوره فى القضاء نهائياً على مشكلة الإنفجارات المتكررة فى خط 620 جى أر بى القديم نظراً لصعوبة المنطقة الجبلية ،و الخط البديل تطلب تحويل المسار للخط القديم بطول 750 متر حتى يتسنى تلافى التربة الصخرية والأخوار الصعبة والوعرة والوصول بالخط الجديد لمنطقة آمنة ، وهو الذى تطلب أن يكون الخط البديل حديدى حتى يتم تحقيق هذا الهدف على الوجه الأكمل ، و تنفيذ هذا المشروع الحيوى يتكلف نحو 30 مليون جنيه ، وسيتم نهوه خلال شهرين من بدء التنفيذ فى ظل تكثيف الأعمال على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية ، وهو الذى توازى مع تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة للمطرقة المائية بالرافع ، وهو ما يساهم مباشرة فى حل مشاكل مياه الشرب فى حى الصداقة الجديدة بشكل كامل .



تشغيل المحطات



محطات المياة



محطات مياه الشرب الكبرى