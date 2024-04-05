إنشاء 17 من عمارات سكن كريم بكوم امبو فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

أنهت الشركات المنفذة، لمشروعات حياة كريمة بأسوان، مشروع إنشاء 17 من العمارات السكنية " سكن كريم " بإجمالى 136 وحدة ملحقة بحظيرة للمواشى والطيور ناحية قرية الحجندية شمال مركز كوم امبو.

في نفس السياق، تفقدت وحدة حياة كريمة بأسوان، 23 من المشروعات الجارية بقرية سلوا بحرى بكوم أمبو ضمن المبادرة الرئاسية.ومشروعات حياة كريمة تخدم 48 ألف نسمة موزعين على 6 توابع وقرى فرعية بقروى سلوا بحرى.

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، لمحافظة أسوان، بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان، قامت وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد 23 مشروع بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو لخدمة 48 ألف نسمة موزعين على 6 توابع وقرى فرعية.

وأشار في "تصريحات صحفية"إلى أنه تم الإنتهاء من 15 مشروع بنسبة 100% وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ووحدات الإطفاء والإسعاف وطب الأسرة وأيضاً محطة القطار ، بجانب مشروع إنشاء 17 من العمارات السكنية " سكن كريم " بإجمالى 136 وحدة ملحقة بحظيرة للمواشى والطيور، بالإضافة إلى مشروعات تطوير 7 مدارس و2 مركز شباب ، وتبطين 2 من الترع ، فضلاً عن مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب .

وقد أكد السكرتير العام المساعد علي أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بسرعة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لرصد المشكلات والمطالب الجماهيرية وتلبيتها أولاً بأول ، مع ضرورة الإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

من جهته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على إستمرار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة

وشدد محافظ أسوان،على ضرورة تكثيف الجهود وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى التنفيذ وذلك لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات طبقاً للجدول الزمنى المحدد