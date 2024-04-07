"حياة كريمة" تنظم قافلة السعادة بقرية كفر الوكالة فى شربين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

نظمت مؤسسة حياة كريمة، قافلة السعادة بالتعاون بين ووزارة الثقافة وصندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومي للمرأة، وذلك داخل مركز شباب قرية كفر الومالة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

ونظمت المؤسسة عددا من الفعاليات والتى استهدفت جميع فئات المجتمع بالقرية، حيث تم عمل ندوات توعوية وفقرات من الانشاد الديني والعاب ترفيهية للاطفال وتوزيع هدايا والانتهاء بافطار جماعي للاهالى وتوزيع الوجبات على المستحقين بالمنازل لعدد 1000مواطن

وشهدت الفعاليات اقبال كبير من الأطفال والشباب بالقرية، وسط حالة من الفرح والسعادة التى سادت فى كل الفعاليات.

وأثني أهالي القرية على كل ما تم، وأشاروا إلى أن الحياة تغيرت داخل القرية بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية، التى غيرت شكل القرية بالكامل واهتمت بجمع المشاكل و عملت على حلها.