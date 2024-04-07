وصول 6 سيارات إسعاف جديدة لتوزع على قرى حياة كريمة بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الأحد، سيارات الإسعاف الجديدة التى تم توريدها ووصولها للمحافظة بواقع 6 سيارات بتكلفة 4 مليون جنيه، ليتم توزيعها على وحدات هيئة الإسعاف المصرية التى تم إنشاؤها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بإجمالى 20 وحدة.

رافق محافظ أسوان، الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، لتفقد السيارات الجديدة، لتضاف بذلك إلى أسطول الإسعاف على مستوى المحافظة والذى وصل إلى 125 سيارة حتى الآن.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن الفترة الحالية يشهد فيها مواطنى المحافظة جنى ثمار مبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة " داخل مختلف القرى والنجوع المدرجة بهذه المبادرة الإنسانية.

وأشار، إلى أنه يتم زيادة وتيرة الأعمال بالمشروعات المختلفة بكافة قطاعات العمل العام للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، وخاصة أن القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية لينعم مواطنى أسوان بالعوائد الإيجابية غير المسبوقة منها فى ظل ملحمة الأعمال التى تنفذ بها لتصبح متكاملة المرافق والخدمات المتنوعة بجودة عالية.



وصول سيارات إسعاف جديدة لتوزع على قرى حياة كريمة بأسوان



سيارات إسعاف جديدة بقرى حياة كريمة بأسوان



وصول سيارات إسعاف جديدة لتوزع على قرى حياة كريمة بأسوان



سيارات إسعاف جديدة توزع على قرى حياة كريمة بأسوان



وصول سيارات إسعاف جديدة لتوزع على قرى حياة كريمة بأسوان



وصول سيارات إسعاف جديدة لتوزع على قرى حياة كريمة بأسوان



وصول سيارات إسعاف جديدة لتوزع على قرى حياة كريمة بأسوان