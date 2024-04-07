جوتيريش يعرب عن صدمته جراء اقتحام شرطة الإكوادور سفارة المكسيك فى كيتو

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن صدمته من اقتحام الشرطة الإكوادورية سفارة المكسيك في كيتو، مشددا على وجوب ضمان حُرمة الممثليات الدبلوماسية.



وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة اليوم /الأحد/، "يدعو جوتيريش الإكوادور والمكسيك للاعتدال وحل خلافاتهما بالوسائل السلمية".



وشدد جوتيريش - بحسب المتحدث باسمه - على وجوب احترام المبدأ الأساسي المتمثل في حُرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها في جميع الأحوال، وفقا للقانون الدولي، موضحا أن الأمين العام أكد أن انتهاكات هذا المبدأ يعرض للخطر مواصلة العلاقات الدولية الطبيعية، التي تعتبر بالغة الأهمية لتعزيز التعاون بين الدول.



وكانت قوات الأمن في الإكوادور قد اقتحمت، يوم الجمعة، سفارة المكسيك في كيتو لاعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي جلاس المتهم بالفساد الذي كان قد لجأ إلى هذه البعثة الدبلوماسية.



واحتجاجا على انتهاك حرمة سفارتها، قررت المكسيك قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، وكذلك فعلت نيكاراجوا، كما تعرضت الإكوادور لوابل من الانتقادات في سائر أنحاء أمريكا اللاتينية.