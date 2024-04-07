جهاز تنظيم الاتصالات يُصدر قواعد تقديم خدمات الاتصالات لذوى القدرات الخاصة

كتبت هبة السيد

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين ذوي القدرات الخاصة بهدف حماية حقوق هؤلاء المستخدمين وضمان حصولهم على خدمات الاتصالات والإنترنت بسهولة ويسر. ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التحول الرقمي باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

وتتضمن القواعد التزام الشركات المرخص لها بتوفير خدمة تلقي الشكاوى وحلها بلغة الإشارة من خلال إجراء مكالمات الفيديو، وإتاحة باقات المحمول بأسعار مخفضة، كما تضمنت القواعد التزام الشركات بتطبيق الكود الهندسي المصري في منافذها بما يضمن تيسير حركة دخول ذوي الإعاقة وتنقلهم داخل المنافذ، إلى جانب تخصيص عددٍ من المنافذ للتعامل مع هؤلاء المستخدمين من خلال توفير مترجم بلغة الإشارة وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات.

وعلاوة على ذلك، وجّه الجهاز بتهيئة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الخاصة بالشركات من خلال توفير وسائل النفاذ والاطلاع على المحتوى لتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الرقمية.

كما شملت القواعد تخصيص أقسام تحتوي على معلومات عن الخدمات ومتابعة الرصيد وطرق الشحن والسداد، وأرقام خدمة العملاء، ومعلومات عن أماكن المنافذ التي تقدم خدمة خاصة لهؤلاء الأشخاص، وتوفير طرق مختلفة للدفع الإلكتروني للخدمات.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة المبادرات التي أطلقها الجهاز لتمكين المستخدمين ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على خدمات الاتصالات، مثل توفير خدمة تلقي شكاوى المستخدمين الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة وحلّها وذلك من خلال مركز اتصال يعمل باستخدام مكالمات الفيديو عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز ، وإتاحة خط محمول لذوي القدرات الخاصة بخصم 50% على الباقة الشهرية متضمنة خدمات الصوت والإنترنت من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري.