"تمثالا ممنون".. آخر القطع النادرة لمعبد الملك أمنحتب الثالث.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نرصد لكم خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة معابد ومقابر تاريخية حول مصر، فى خدمة للقراء لمعرفة تاريخ الأجداد وتفاصيل وقصة كل معبد من المعابد العظيمة التي بناها ملوك الأسر المصرية القديمة وأصبحت مزارات أثرية عالمية يزورها السياح القادمين من مختلف دول العالم للاستمتاع بتلك القصص الشيقة من داخل المعابد.

وتأتى الحلقة من حلقات المعابد والمقابر التاريخية فى مصر، فى محافظة الأقصر فى "تمثالى ممنون" القابعين فى الطريق المؤدى لمعابد ومقابر وأديرة غربى الأقصر، حيث يعتبر "تمثالا ممنون" هما كل ما تبقى من معبد تخليد ذكرى الفرعون (أمنحتب الثالث)، ويصل ارتفاع التمثال منهما إلى 21.90 متر.

ويعود تمثالا ممنون للملك أمنحتب الثالث، حيث إن من أشرف على بنائهما المعماري الشهير أمنحتب بن حابو، وقديماً كان يتواجد أمامهما معبد جنائزى قديم للملك أمنحتب الثالث، ولم يتبق أي شيء منه غير التمثالان الذى يبلغ ارتفاع الواحد فيهما حوالي 21.90 متر، ويعتبرا جزءاً من أجندة المزارات السياحية للأجانب الذين يقومون بالاستمتاع بالأقصر وآثارها.

من جانبه، قال أحمد البدرى مرشد سياحى غرب الأقصر، إنه يعود سبب تسمية التمثالين بـ"ممنون" لقصة طريفة، وهي أنه حين تصدع التمثالين فى العصور القديمة فى عهد الإغريق وخصوصًا التمثال الأيسر فكانت تصدر منهما أصوات وكأنه غناء حزين بسبب مرور الهواء من تلك الشقوق، فقال الإغريق أن هذه الأصوات هى بكاء أم البطل "ممنون"، الذى تم قتله على يد أخيل فى حروب طروادة، ومن هنا نشأ اسم ممنون، وبسبب تلك الأصوات كان التمثالان من أشهر المعالم قديماً.

ومع تزايد أهمية الأسطورة التى كانت يتم سردها حول هذين التمثالين، فقد قرر أحد الأباطرة الرومان بإصلاح الشقوق وما تصدع من التمثالين، فى حوالى عام 200م توقف الصوت إلى الأبد، وهى الظاهرة التى بقيت زمنًا طويلاً سببًا لتوافد الزوار والرحالة إلى مصر ولتبق الحقيقة الواقعة، وهي أن هذين التمثالين هما للملك أمنحتب الثالث أحد ملوك الأسرة الـ18 وهى أقوى أسرة حاكمة فى التاريخ المصرى القديم.



آخر القطع النادرة لمعبد أمنحتب الثالث تمثالى ممنون



التمثال يعود للملك أمنحتب الثالث



التمثالين بناهما المهندس الفرعونى أمنحتب بن حابو



التمثالين يعودان للأسرة الـ18 أقوى أسرة حاكمة فى التاريخ المصرى القديم



تمثالا ممنون بناهما المهندس الفرعونى أمنحتب بن حابو



تمثالى ممنون آخر القطع النادرة لمعبد أمنحتب الثالث



تمثالى ممنون بناهما المهندس الفرعونى أمنحتب بن حابو_1



روعة التصميم فى أحد تمثالى ممنون



سحر الحضارة فى تمثالى ممنون غرب الأقصر