تكريم 550 من حفظة القرآن الكريم بقرية ابسوج فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت قرية ابسوج التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، احتفالية لتكريم 550 من حفظة القرآن الكريم بالقرية، منهم 66 متسابقا حصلوا على أعلى من 90% خلال المسابقة.

وأقيم بمركز شباب قرية ابسوج التابعة لمركز الفشن احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، خلال المسابقة التى أقيمت خلال شهر رمضان المبارك.

وشهد الاحتفالية المهندس عبدالرحمن أحمد رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، ضياء الدين إبراهيم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، أحمد توفيق نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، سعيد إبراهيم مدير إدارة الشباب والرياضة وحسني أبو مرسي، ناصر الناظر ، محمد عبدالحميد ، على جمعة ، وعدد غفير من أهالى القرية.

كما شارك فى الاحتفالية العمدة ماهر عبد اللطيف ومشايخ ومحفظين القرية، بمشاركة 11 مكتبا لتحفيظ القرآن الكريم بالقرية.

شهدت الاحتفالية بعض الفقرات الدينية من تلاوة القرآن الكريم، والأناشيد والتواشيح الدينية وتكريم للمتميزين من حفظة القرآن الكريم بالقرية.



احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بقرية ابسوج



الاطفال المكرمون



جانب من الحضور