اليوم السابع
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تفاصيل مصرع 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل بالبحيرة.. صور

الأحد، 07 أبريل 2024 12:59 ص
تفاصيل مصرع 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل بالبحيرة.. صور حادث البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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شهد مركز كفر الدوار بالبحيرة حادثا مأساويا، حيث لقى 5 أشخاص مصرعهم، فى حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل، وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع 5 أشخاص منهم أطفال إثر وقوع تصادم سيارة نقل وتروسيكل بطريق سيدى غازى بمركز كفر الدوار بالقرب من قرية منشية الهلباوى، وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى كفر الدوار المركزى.

والضحايا هم: ربيع أحمد ربيع، 5 سنوات، وعلي أحمد، 5 سنوات، وآدم أحمد 4 سنوات، وياسين عبد الجيد إبراهيم، 5 سنوات، ومحمود 4 سنوات، وتم إيداع الجثامين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

 

الاهالى
الاهالى
حادث كفر الدوار بالبحيرة
حادث كفر الدوار بالبحيرة

 







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