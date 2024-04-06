اليوم السابع
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مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

السبت، 06 أبريل 2024 10:58 م
مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة اسعاف- أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب إثنين أخرين بكسور وجروح مختلفة، مساء اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل بمركز كفر الدوار بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

 

وبالفحص تبين مصرع 5 أشخاص منهم أطفال وإصابة اثنين آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع تصادم  سيارة نقل وتروسيكل بطريق سيدى غازى بمركز كفر الدوار بالقرب من قرية منشية الهلباوى، وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى كفر الدوار المركزى.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.







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