اليوم السابع
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تعرف على مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال يناير وفبراير 2024

الأحد، 07 أبريل 2024 01:00 ص
تعرف على مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال يناير وفبراير 2024 سيارات
كتبت : أماني سمير

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أظهر تقرير " الاميك " مجلس معلومات سوق السيارات وجود انخفاض مبيعات " المركبات المتنوعة  " المجمعة محليًا سواء  " ملاكي ، الأتوبيسات ، الشاحنات" بنسبة 2.4% لتسجل 7 آلاف و 602 وحدة خلال شهري يناير وفبراير 2024 ، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023 نجد وجود فارق بنحو 7 آلاف و 787 مركبة .

بينما إرتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 65.4% عن شهري يناير وفبراير 2024 لتصل إلى 6,068 مركبة متنوعة طبقا لمجلس معلومات السيارات ، مقارنة بنحو 3668 مركبة متنوعة عن نفس فترة من العام المنصرم 2023 .

 







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