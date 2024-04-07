تعرف على مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال يناير وفبراير 2024

كتبت : أماني سمير

أظهر تقرير " الاميك " مجلس معلومات سوق السيارات وجود انخفاض مبيعات " المركبات المتنوعة " المجمعة محليًا سواء " ملاكي ، الأتوبيسات ، الشاحنات" بنسبة 2.4% لتسجل 7 آلاف و 602 وحدة خلال شهري يناير وفبراير 2024 ، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023 نجد وجود فارق بنحو 7 آلاف و 787 مركبة .

بينما إرتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 65.4% عن شهري يناير وفبراير 2024 لتصل إلى 6,068 مركبة متنوعة طبقا لمجلس معلومات السيارات ، مقارنة بنحو 3668 مركبة متنوعة عن نفس فترة من العام المنصرم 2023 .