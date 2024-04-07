اليوم السابع
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تعرف على الماركات الأعلى مبيعا خلال فبراير 2024

الأحد، 07 أبريل 2024 05:00 م
تعرف على الماركات الأعلى مبيعا خلال فبراير 2024 سيارة نيسان ارشيف
كتبت : أماني سمير

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كشف "الاميك" مجلس معلومات سوق السيارات أن ماركة "نيسان" تصدرت قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات بفئاتها المتنوعة فى مصر، وذلك خلال شهر فبراير 2024، حيث سجلت بيع حوالى 1093 سيارة، وجاء فى المركز الثانى ماركة " شيفروليه " بنحو 1030 سيارة .

وجاءت ماركة " تويوتا " فى المرتبة الثالثة مسجلة بيع 986 سيارة، ثم ماركة " شيرى " فى المركز الرابع بإجمالى 806 سيارة .
أما ماركة " هيونداى " فقد جاءت فى المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من تسليم 764 سيارة، ثم ماركة " إم جي" فى المركز السادس بواقع 680 سيارة .
وعن ماركة " كيا " فقد جاءت فى المرتبة السابعة مسجلة بيع 375 سيارة، ثم ماركة " فيات " فى المركز الثامن بواقع 360 سيارة .
كما حصدت ماركة " سوزوكى " المرتبة التاسعة بإجمالى 350 سيارة، ثم ماركة " بى واى دى " فى المركز العاشر بواقع 280 سيارة .







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