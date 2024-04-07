تجديد الثقة فى مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر للعام الثالث على التوالى

الأقصر – أحمد مرعى

جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي، الثقة في الدكتور صبرى خالد مديراً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، حيث تقدم العاملون بمديرية التربية والتعليم بالاقصر بالتهنئة للدكتور صبرى خالد عثمان بمناسبة صدور القرار بتجديد الثقة فيه.

وفى هذا الصدد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 708 لسنة 2024، بتجديد تعيين الدكتور صبرى خالد مديراً لمديرية التربية والتعليم بقنا بالمستوى الوظيفي (العالية ) ومنتدب مدير لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث إنه في سبتمبر عام 2022 أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بنقل الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا للعمل وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالأقصر خلفا للدكتور محمد السيد الذي تم نقله من الأقصر للعمل وكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا.

والدكتور صبرى خالد عثمان، من مواليد محافظة سوهاج فى 28-8-1964م، حصل على ليسانس الآداب والتربية قسم اللغة العربية عام 1987م، ودبلوم الخاص فى التربية 1990م، ثم حصل على درجة الماجستير في التربية عام 1998م، ثم حصل على درجة الدكتوراه في التربية عام 2003م، وقد عمل الدكتور صبري خالد عثمان، من قبل مشرف تربية عملية بكلية التربية بسوهاج من 1999 حتى 2004، وعضو اللامركزية في 2012، ومنسق القرائية من 2011 حتى 2012، ورئيس قسم بإدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج من 2011 حتى 2013، ومسئول وحدة قياس الجودة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج من 2011 حتى 2013.