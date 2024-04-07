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التعليم: تعديل حافز إثابة مكافآة المشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية

الأحد، 07 أبريل 2024 10:54 ص
التعليم: تعديل حافز إثابة مكافآة المشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن  إعادة كشوف حافز إثابة مكافآة المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية نظير اتمام أعمال الامتحانات إلى الوزارة لتعديل عدد أيامها، حيث طالبت الوزارة المديريات بسرعة إرسال كل كشوف حافز إثابة مكافآة المشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية الواردة سابقا إلى لجنة الإدارة بأسرع وسيلة متوفرة  تنفيذا لتعليمات الإدارة المركزية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية 2024، حيث تبدأ الامتحانات 25 مايو المقبل وتستمر حتى 6 يونيو 2024.

و اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم جداول امتحانات الدبلومات الفنية، كما وجه بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي التعليم الفني، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.


وفي إطار استعراض الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الدبلومات الفنية 2023 / 2024 التي تبدأ 25 مايو وحتى 6 يونيو 2024 بالنسبة للامتحانات التحريرية، أعلن الدكتور رضا حجازي عن إصدار قرار وزاري بتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام الامتحانات.

 







وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الدبلومات الفنية دور اول 2024

جدول امتحانات الدبلومات الفنية للدور الاول 2024



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