اليوم السابع
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بدون متهم.. سر مقتل طفل فى إمبابة بعد اغتصابه

الأحد، 07 أبريل 2024 03:00 م
بدون متهم.. سر مقتل طفل فى إمبابة بعد اغتصابه إسعاف - صورة أرشيفية
إعداد ـ أحمد حسني

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لكل جريمة متهم يقوم بها مهما صغرت أو كبرت، لكن في حقيقة الأمر أن هناك بعض القضايا خالفت هذه القاعدة ووقعت الجريمة ولم يٌكشف عن الجاني أو المتهم.

حلقات جديد يقدمها اليوم السابع على مدار 30 يوما في شهر رمضان الكريم، يناقش فيها أبرز القضايا التي قيدت " ضد مجهول" ولم يستدل فيها على متهم رغم مرور أعوام عديدة على ارتكابها.

-مقتل طفل إمبابة

جريمة هزت منطقة "إمبابة" بالجيزة، وهى مقتل الطفل «م. س» ذو الثالثة عشر عاما، على يد مجهول بعد الاعتداء عليه جنسيًا بمنطقة إمبابة.

خرج الطفل كعادته اليومية من محل "الجزارة" الذى يعمل به وأثناء عودته للمنزل، اختفى تمامًا حتى عثر على جثته بجوار مقلب قمامة ومصاب بعدة جروح.

التحريات كشفت أن الجانى استدرجه واعتدى عليه جنسيًا ثم قتله وتخلص من جثته بجوار مقلب قمامة، قبل أن يطعنه بسلاح أبيض لتغادر روح الطفل جسده الهزيل.


 







بدون متهم

قضايا بدون متهم

ضد مجهول

اخبار الحوادث




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