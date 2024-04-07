بحر إسكندرية مليان عجايب.. وأغربها مع الحاج محمد 65 سنة بيجمع صدف البحر

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من داخل أقدم محل في منطقة بحري بالإسكندرية، لبيع وجمع أنواع أصداف البحر وأغربها، وروى الحاج محمد بصل أسرار قواقع وأصداف البحر، واستخداماتها.

ويقول محمد بصل 77 سنة أقدم بائع أصداف البحر والقواقع في منطقة بحري بالإسكندرية، والذي يعمل في بيع الأصداف 65 عاما، إن الأصداف وحيوانات البحر بأشكالها الجميلة الطبيعية اعتاد عدد من الأهالي أن يستخدموها في أغراض مختلفة، ومنهم من يستخدمها في الديكور والزينة سواء فى صناعة الإكسسوار أو حتى استخدامها فى صنع النجف واللوحات الفنية.





وأضاف محمد بصل لـ "اليوم السابع"، أن البحر مليئ بالكنوز وكلها مفيدة خاصة القواقع والأصداف ذات القيمة الغذائية المرتقعة ويتم تناولها قبل تحويلها إلي أصداف، وأن هناك أنواع كبيرة من الأصداف يتم استخدامها في وضع الجمبري والسبيط وأنواع أخري من فواكه البحر لطهيها داخل الأصداف كبيرة الحجم والتى تتحمل درجات الحرارة المرتفعة تستخدم كأوانى طهى المأكولات البحرية بها.

وأوضح أن القواقع والأصداف يتم تطهيرها فور خروجها من البحر باستخدام ماء النار والكلور ومواد النظافة لتجهيزها وبيعها بالأسواق لتتخلص من الروائح الكريهة.

وأشار بائع الأصداف، إلى أن هناك معتقدات شعبية قديمة مثل نجمة البحر التى كانت تستخدم قديما لوضعها على الأبواب ملفوفة بشباك الصيد القديمة لمنع الحسد، وحصان البحر الذى يجلب الرزق، وجميع القواقع والأصداف خاصة المغلق منها يمكن سماع صوت البحر بداخلها.



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