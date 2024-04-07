الشرطة النرويجية تتسلح على غير العادة بعد سلسلة تهديدات للجالية المسلمة

أحمد علوى

قررت قيادة الشرطة النرويجية، أن يحمل الشرطيون السلاح حتى إشعار آخر، بسبب تهديدات تلقتها الجالية المسلمة.

وكتبت في بيان: "قرر المدير العام للشرطة تسليح الشرطة على مستوى البلاد ".

وأضافت: "السياق هو التهديدات الموجهة ضد الطوائف الدينية الإسلامية وعيد الفطر الأسبوع المقبل".

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة رور هانسن لوكالة فرانس برس "الأمر يتعلق بتهديدات لمساجد".

ولا يحمل عناصر الشرطة بشكل عام السلاح في الدولة الاسكندنافية، لكن يسمح لهم بذلك استثنائيا على غرار ما حدث خلال فترة عيد الفصح من 27 مارس إلى 2 أبريل.

ولم تغير السلطات مستوى التأهب من التهديدات الذي يعتبر حاليا "معتدلا".