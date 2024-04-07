اليوم السابع
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الشرطة النرويجية تتسلح على غير العادة بعد سلسلة تهديدات للجالية المسلمة

الأحد، 07 أبريل 2024 04:31 ص
الشرطة النرويجية تتسلح على غير العادة بعد سلسلة تهديدات للجالية المسلمة الشرطة النرويجية
أحمد علوى

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قررت قيادة الشرطة النرويجية، أن يحمل الشرطيون السلاح حتى إشعار آخر، بسبب تهديدات تلقتها الجالية المسلمة.

وكتبت في بيان: "قرر المدير العام للشرطة تسليح الشرطة على مستوى البلاد ".

وأضافت: "السياق هو التهديدات الموجهة ضد الطوائف الدينية الإسلامية وعيد الفطر الأسبوع المقبل".

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة رور هانسن لوكالة فرانس برس "الأمر يتعلق بتهديدات لمساجد".

ولا يحمل عناصر الشرطة بشكل عام السلاح في الدولة الاسكندنافية، لكن يسمح لهم بذلك استثنائيا على غرار ما حدث خلال فترة عيد الفصح من 27 مارس إلى 2 أبريل.

ولم تغير السلطات مستوى التأهب من التهديدات الذي يعتبر حاليا "معتدلا".







النرويج

المسلمين فى النرويج

الشرطة النرويجية




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