السيطرة على حريق شقة سكنية فى سوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بشقة بدائرة قسم أول سوهاج بإحدى العقارات ولم ينتج عن الحريق إصابات بشرية وتمت عملية التبريد لمكان الحريق ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق عقب سيجارة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بنشوب حريق بشقة بدائرة القسم وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج بنشوب حريق بشقة بقسم أول سوهاج حيث تبين نشوب الحريق بشقة بالعقار بالطابق الرابع ملك المدعو احمد م ا م 27 سنة ومقيم دائرة القسم وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لــم ينتج عــن الحريق ذلك ثمــة إصابـــات وانحصرت التلفيات في إحتراق كمية من الكرتون المهمل وبسؤال ملك الشقة بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق عقب سيجارة مشتعل ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.