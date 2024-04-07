اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأونروا: 1.7 مليون شخص أجبروا على الفرار منذ اندلاع الحرب فى غزة

الأحد، 07 أبريل 2024 02:54 م
الأونروا: 1.7 مليون شخص أجبروا على الفرار منذ اندلاع الحرب فى غزة الأونروا
أ ش أ

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ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، أن حوالي 1.7 مليون شخص أجبروا على الفرار منذ اندلاع الحرب في غزة.


وكتبت الأونروا في تغريدة عبر موقع تواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، "6 أشهر من التهجير الذي لا ينتهي؛ واضطر حوالي 1.7 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم".


وأضافت "منذ اندلاع الحرب في غزة، ويتم استخدام مرافق الأونروا لتوفير المأوى في حالات الطوارئ لآلاف الأسر التي تبحث عن الأمان وليس لها مكان تذهب إليه".


ووفقا لتقرير سابق تدعمه الأمم المتحدة، فأن المجاعة "متوقعة ووشيكة" في النصف الشمالي من غزة؛ حيث تضاعف تقريبا عدد الأشخاص في الأراضي الفلسطينية الذين يواجهون "مستويات كارثية" من الجوع منذ ديسمبر الماضي.


وأضاف أن الغالبية العظمى من سكان غزة نزحوا بسبب الحرب الإسرائيلية ودُمرت معظم البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع المحاصر.







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