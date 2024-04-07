الأمن البحرى البريطانى: استهداف سفينة جنوب غربى المكلا باليمن

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كشفت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري عن تلقيها معلومات عن تعرض سفينة لهجوم اليوم الأحد، على بعد حوالي 102 ميل بحري جنوب غربي المكلا في اليمن.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية اليوم الأحد، مشيرة إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي عدن باليمن، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث أو الأضرار والخسائر التي لحقت بالسفينة وطاقمها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادثان اللذان تحدثت عنهما أمبري والهيئة البريطانية واحدا أم لا.