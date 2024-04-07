استمرار اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وحضور قطرى أمريكى

قال مصدر رفيع المستوى إن اجتماعات التفاوض بين حماس و إسرائيل مستمرة برعاية مصرية، وحضور قطري أمريكي.

وأشار المصدرإلى أن هناك جهود مصرية مكثفة لتوجيه وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وفد حركة حماس يُجرى اجتماعات مع مسئولى المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات الرباعية.

وأكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة فى قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة ستستضيف غدًا اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء بالقطاع، كما أشارت إلى أن ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثانى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى، ووفد إسرائيلى سيشاركون فى مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة فى غزة.



فيما أكدت أن وفدًا قياديًا من حماس سيصل إلى القاهرة غدًا لبحث تطورات وقف إطلاق النار فى غزة، بدعوة مصرية.



فى حين أكد مسؤول إسرائيلى لـi24NEWS أن "طواقم المفاوضات الإسرائيلية تلقت تعليمات من قبل الكابينيت بتقديم اقتراح قد يكون مقبولا على الفصائل" وبعد ردها ، سيتم إجراء مناقشة أخرى فى إسرائيل للمصادقة على القرار - وقد أيد جميع الوزراء هذا القرار.