إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بإحدى الشقق السكنية في بولاق الدكرور، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم إخماد الحريق دون إصابات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:



- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.



- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.



- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.



- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.



- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.



- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.



- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.



- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.



- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.



- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.