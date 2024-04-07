اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أمريكا تدين الأحداث فى سفارة المكسيك بالإكوادور

الأحد، 07 أبريل 2024 07:50 ص
أمريكا تدين الأحداث فى سفارة المكسيك بالإكوادور وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن
أ ش أ

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أدانت الولايات المتحدة اليوم الأحد، قيام قوات الأمن في الأكوادور باقتحام سفارة المكسيك في العاصمة كيتو؛ لاعتقال نائب رئيس الأكوادور السابق خورخي جلاس.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم أن الولايات المتحدة تدين أي انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتأخذ على محمل الجد التزام البلدان المضيفة؛ بموجب القانون الدولي باحترام حرمة البعثات الدبلوماسية.

وأكدت أن المكسيك والإكوادور شريكان مهمان للولايات المتحدة، "ونولي أهمية كبيرة لعلاقاتنا مع البلدين. ونشجع البلدين على حل خلافاتهما وفقا للأعراف الدولية".







الولايات المتحدة

المكسيك

كيتو

الأكوادور




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