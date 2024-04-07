أكبر معمر فى العالم يكشف سر عمره الطويل: الحظ وتناول السمك كل جمعة

كتبت: ريم عبد الحميد

قال الرجل الأكبر سنا فى العالم إن سر عمره الطويل هو الحظ والاعتدال وتناول السمك والرقائق كل جمعة.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فقد تم تأكيد حمل الإنجليزى جون ألفريد تينيسوود، البالغ من العمر 111 عاما، للقب أكبر رجل فى العالم من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ويأتى هذا بعد وفاة حامل اللقب الفنزويلى خوان فيسينت بيريز، هذا الشهر عن عمر يناهز 114 عاما. وتوفى اليابانى جيسابور سونوبى، الذى كان ثانى أكبر رجل فى العالم، قد مات فى 31 مارس عن عمر 112 عاما.

وحصل تينيسوود على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية يوم الخميس فى دار الرعاية التى يعيش فيها فى شمال غرب إنجلترا. وولد فى مدينة ليفربول فى 26 أغسطس عام 1912، بعد أشهر قليلة من غرق السفينة تيتانك. وشهد الحربين العالميتين، وخدم فى الجبش البريطانى خلال الحرب الثانية.

وأشار تينيسوود، المحاسب المتقاعد والجد الأكبر إن الاعتدال هو مفتاح الحياة الصحية، فهو لا يدخن أبدا، ونادرا ما يتناول الكحوليات، ولا يتبع نظام غذائى خاص باستثناء عشاء السمك والرقائق مرة أسبوعيا.

وقال الرجل البريطانى لموسوعة جينيس: لو كنت تشرب كثيرا أو تأكل كثيرا أو تمشى كثيرا، إذا فعلت أى شىء من هذا فسوف تعانى فى النهاية.

لكنه قال فى النهاية إن السبب حظ خالص، سواء عشت طويلا أو قصيرا، ولا يمكنك أن تفعل الكثير حيال ذلك.

وتعد الإسبانية ماريا برانياس موريرا، أكبر امرأة فى العالم وتبلغ من العمر 117 عاما، وهى أكبر شخص على قيد الحياة أيضا.