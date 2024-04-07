آخر ليلة وترية.. خشوع وتضرع فى صلاة التراويح بمساجد وشوارع مطروح.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

نقل تليفزيون اليوم السابع، مساء اليوم الأحد، صلاة التراويح في ليلة 92 آخر ليلة وترية من شهر رمضان المبارك، بمشاركة مئات المصلين في الشارع، أمام مسجد الفحل، وسط أجواء من الخشوع وتعلق القلوب بذكر الله والمغفرة، مع قرب نهاية الشهر الكريم، والإقبال الكبير من المواطنين يومياً.





وزاد من الخشوع والنفحات الروحانية، التلاوة الخاشعة والصوت المميز لإمام صلاة التراويح، وصلاة المئات في الشارع، الذي يتحول عند كل صلاة عشاء إلى ساحة لصلاة التراويح بعد أن امتلأ المسجد، وفرش الشارع بالسجاد، والصلاة في الهواء الطلق، خلف الشيخ أنس هزاع إمام المسجد صاحب الصوت المميز، الذي يجذب المئات من أهالي مطروح، ويزيد من حالة الخشوع والتضرع خلال الصلاة، وسط أجواء رمضانية يعمها الطمأنينة والخشوع، خاصة خلال العشرة الأواخر من الشهر الكريم، خلف الإمام الذي يتلو آيات القرآن بمهارة وصوت خاشع، ويخفف في القراءة وسط أجواء رمضانية روحانية خاشعة، ويزداد إقبال المصلين بأعداد أكبر في كل يوم عن اليوم السابق، منذ بداية شهر رمضان المبارك.

يذكر أن أذان العشاء بتوقيت مطروح، يأتي بعد أكثر من 15 دقيقة من آذان العشاء بتوقيت القاهرة، وتتباين مساجد مطروح فيما بينها في صلاة التراويح، من حيث طول وقصر الصلاة، فهناك مساجد تخفف في الصلاة وتنهيها في وقت أقصر من غيرها، خاصة المساجد القريبة من السوق والمنطقة التجارية، مراعاة لأصحاب المحلات التجارية وأصحاب العمل الليلي، وهناك مساجد تختم جزء من القرآن يومياً في كل صلاة تراويح، كما توجد مساجد تمتد الصلاة فيها لوقت طويل جداً، مثل مسجد الفتح معقل الدعوة السلفية في مطروح، وكل المساجد لها روادها من مئات المصلين، في أجواء رمضانية تمتاز بالخشوع والحرص على صلاة التراويح يومياً.