آثار نفسية خطيرة للتنمر الإلكتروني.. أهمها الإصابة باضطراب الصدمة

كتب حسام الشقويرى

يحدث التنمر عبر الإنترنت عندما يستخدم شخص ما الإنترنت أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من التقنيات الرقمية لمضايقة شخص آخر أو تهديده أو إذلاله، على عكس التنمر التقليدي، لا يقتصر التنمر عبر الإنترنت على ساحات المدارس أو زوايا الشوارع أو أماكن العمل، ولكن يمكن أن يحدث في أي مكان عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، 24 ساعة في اليوم ، وفقا لما نشره موقع helpguide

يمكن لأي نوع من أنواع التنمر، شخصيًا أو عبر الإنترنت، أن يجعلك تشعر بالحزن الشديد أو الخوف أو الغضب أو الخجل. يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على احترامك لذاتك ويؤدي إلى مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة. قد تشعر وكأنك وحيدًا وعاجزًا عن إيقاف التنمر، أو حتى أنك مسؤول بطريقة أو بأخرى عن تعرضك للتنمر.

كيفية التعامل مع التنمر الإلكتروني

الرد على المتنمر الإلكتروني بالطريقة الصحيحة

إذا كنت مستهدفًا من قبل المتنمرين عبر الإنترنت، فمن المهم عدم الرد على أي رسائل أو منشورات مكتوبة عنك، مهما كانت مؤذية أو غير صحيحة. الرد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، وإثارة رد فعل منك هو بالضبط ما يريده المتنمر عبر الإنترنت، لذلك لا تمنحهم الرضا.

ومن المهم جدًا أيضًا ألا تسعى للانتقام من المتنمر عبر الإنترنت بأن تصبح أنت نفسك متنمرًا عبر الإنترنت. مرة أخرى، لن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم المشكلة وقد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة عليك. إذا كنت لا تريد أن تقول ذلك شخصيًا، فلا تقل ذلك عبر الإنترنت، وبدلاً من ذلك، قم بالرد على التسلط عبر الإنترنت من خلال:

حفظ أدلة التنمر الإلكتروني.



احتفظ برسائل نصية مسيئة أو لقطة شاشة لصفحة ويب، والإبلاغ عن التهديدات بالأذى والرسائل الجنسية غير اللائقة إلى الشرطة. وفي كثير من الحالات، يمكن مقاضاة تصرفات المتنمر عبر الإنترنت بموجب القانون.

منع التواصل من المتنمرين عبر الإنترنت

الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يجعلك تشعر بالوحدة والعزلة أكثر، وليس أقل. يمكن أن يؤثر أيضًا على احترامك لذاتك، ويؤدي إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية الشائعة، ويؤدي إلى مشاعر عدم الرضا والحزن والإحباط، وبالطبع يجعلك أكثر عرضة لحالات التنمر عبر الإنترنت.

لا تضغط على نفسك

لا تجعل حادث التنمر عبر الإنترنت أسوأ من خلال قراءة الرسالة مرارًا وتكرارًا ومعاقبة نفسك بشكل أكبر. تتحرك الحياة بسرعة كبيرة عبر الإنترنت لدرجة أنه في غضون أيام أو أسابيع قليلة، من المحتمل أن ينسى الأشخاص الآخرون الحادث. بدلاً من ذلك، احذف أي رسائل مؤذية أو مسيئة وركز على الإيجابيات بدلاً من ذلك. هناك العديد من الأشياء الرائعة عنك، لذا كن فخوراً بمن أنت.

إدارة التوتر الخاص بك

إن التعرض للتنمر عبر الإنترنت يمكن أن يجعلك تشعر بالتوتر والعصبية والإرهاق. ولكن هناك طرقًا صحية لإدارة التوتر وبناء قدرتك على الصمود في مواجهة الآثار الضارة للتنمر عبر الإنترنت. تعتبر التمارين والتأمل واسترخاء العضلات وتمارين التنفس والحديث الذاتي الإيجابي كلها طرقًا رائعة للاسترخاء والتخلص من الإحباط وبناء الثبات العقلي ضد التجارب السلبية المستقبلية.