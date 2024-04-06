6 نصائح لفقدان دهون البطن في البيت من غير ممارسة تمارين

كتبت إيناس البنا

تعد الأسباب الأكثر شيوعًا لاكتساب بعض الأشخاص دهون البطن هي سوء التغذية ونمط الحياة غير المستقر وعدم ممارسة الرياضة.

ووفقًا لموقع هيلث سايد يمكن أن تكون دهون البطن نوعين، الأول هو دهون البطن الطبيعية التي تتراكم خارج المعدة بالقرب من منطقة البطن، والنوع الثاني هو الدهون الحشوية، تتراكم الدهون الحشوية على بطانة أعضائك، ولهذا السبب تكون أكثر خطورة ويصعب فقدانها.

على الرغم من أنه تعتمد القدرة على فقدان دهون البطن على الكثير من العوامل مثل التمثيل الغذائي والعادات الغذائية وممارسة الرياضة، إلا أن هناك طريقة لإنقاص الوزن ودهون البطن دون ممارسة الرياضة؟ فيما يلي بعض النصائح التي قد تكون فعالة بالنسبة لك:

ابتعد عن السكر

يمكن أن يؤدي السكر إلى زيادة الوزن وخاصةً زيادة دهون البطن،. بمجرد التوقف عن تناول السكر، قد تتمكن من رؤية التغييرات المرئية في جسمك وصحتك العامة.

اشرب الكثير من الماء

الماء يساعد حقًا في إنقاص الوزن وفقدان دهون البطن، يمكن أن يساعد الماء في إبقائك مشبعًا لفترة طويلة جدًا، ويمكن أن يساعد في القضاء على آلام الجوع والحد من الرغبة الشديدة وتقليل تناول السعرات الحرارية وحرق الدهون في الجسم، يمكن أن يساعد الماء أيضًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، ويوصي الخبراء بشرب ما لا يقل عن 2 إلى 4 لتر من الماء يوميا من أجل إنقاص الوزن.

تناول الفواكه والأطعمة الغنية بفيتامين C:

سيساعدك فيتامين C على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، ويمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويمكنه الاعتناء بصحة الجهاز الهضمي والأمعاء.

شرب عصير الديتوكس: كوب واحد من عصير الديتوكس كل يوم في الصباح يمكن أن يساعدك حقًا على فقدان دهون البطن.

شرب شاي الأعشاب: كوب واحد من شاي الأعشاب في الصباح هو أفضل طريقة لفقدان دهون البطن والدهون الحشوية ويحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والسيطرة على ضغط الدم والسكر في الدم، وضبط نسبة الكوليسترول في الدم، وإبقائك مشبعًا لفترة طويلة.

خفض السعرات الحرارية

نعم، هذه هي الخطوة الأولى لإنقاص الوزن دون ممارسة الرياضة. يجب عليك خفض جميع أنواع استهلاك السعرات الحرارية.

