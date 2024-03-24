تمارين تساعدك على حرق دهون البطن وتخفف من التوتر

كتبت إيناس البنا

عندما يعاني الشخص من التوتر والقلق بشكل مزمن، قد يحدث تحول في حالته الصحية بسبب ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول او هرمون التوتر، تعمل هرمونات التوتر هذه على إعاقة حرق الدهون وتعزيز تراكم الدهون خاصة في منطقة البطن علاوة على ذلك، فإن التوتر يفسد أيضًا عاداتك الروتينية والصحية للتغلب على ذلك تساعد التمارين التالية على التخلص من تقليل مستويات التوتر في الجسم وحرق دهون البطن حسب موقع هيلث سايد

الجري

التمارين الهوائية هي الخيار الأفضل للتخلص من إجهاد البطن، لأن الجري لن يقلل من مستويات التوتر لديك ويساعدك على الاسترخاء فحسب، بل سيساعدك أيضًا على التخلص من دهون البطن.

تمارين القوة

إلى جانب الكثير من تمارين الجرى، يجب عليك أيضًا ممارسة تدريبات القوة مثل: رفع الأثقال الذى يساعدك على بناء العضلات، ويساعدك على تحويل الدهون إلى عضلات ويساعد أيضًا على التخلص من الدهون بشكل أسرع من أي وقت مضى.

اليوجا



تعتبر اليوجا ممتازة لمساعدتك في التغلب على التوتر علاوة على ذلك، يمكن أن تساعدك اليوجا أيضًا على التخلص من دهون البطن، قد تكون عملية بطيئة ولكنها فعالة للغاية.

المشي السريع

ممارسة المشي السريع باستمرار يمكن أن تساعدك أيضًا على التخلص من الوزن، سيكون هذا أكثر فعالية في الهواء الطلق لأنك سوف تتعرق أكثر في درجة الحرارة الطبيعية والضوء.

