يوم الصحة العالمى 2024.. الصحة العالمية ترفع شعار "صحتى حقى"

كتبت أمل علام

تحتفل منظمة الصحة العالمية بيوم الصحة العالمي بمناسبة 2024 ، والذى يصادف 7 إبريل من كل عام تحت شعار" صحتى حقى"، حيث يتعرض حق الملايين في الصحة للتهديد بشكل متزايد، وتحتل الأمراض والصراعات والكوارث أسبابا كبيرة للوفاة والعجز، تعترف 140 دولة على الأقل بالصحة كحق من حقوق الإنسان في دساتيرها، لكن أكثر من نصف سكان العالم - 4.5 مليار شخص - لم يحصلوا على تغطية كاملة من الخدمات الصحية الأساسية في عام 2021.

وقالت المنظمة، إنه تم اختيار موضوع يوم الصحة العالمي لهذا العام، "صحتي حقي" ، للدفاع عن حق كل فرد، في كل مكان، في الحصول على خدمات صحية جيدة، والتعليم، والمعلومات، فضلا عن مياه الشرب المأمونة، والهواء النقي، التغذية الجيدة، والسكن الجيد، والعمل اللائق والظروف البيئية، والتحرر من التمييز.