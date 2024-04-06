وفد من الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد يقدمون التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الفطر

بورسعيد محمد فرج

قدم اليوم السبت وفدا من الكنيسة الإنجيلية التهانى للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ وفد من الكنيسة الإنجيلية، للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بديوان عام المحافظة.

ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدًا على صلابة النسيج الوطنى الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التى تتجسد دومًا فى المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة فى دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.