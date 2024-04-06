واشنطن تدافع عن وتيرة تدفق الأسلحة إلى كييف

وكالات

دافعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن وتيرة تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا في ظل تصاعد انتقادات المسؤولين الأوكرانيين لتباطؤ المساعدات العسكرية بشكل كبير، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية التي أشارت إلى أن الوقت قد يكون قد فات لمساعدة كييف بتحويل مسار الحرب لصالحها.

وتعاني أوكرانيا منذ أشهر من نقص الذخيرة، لاسيما في ظل عرقلة المساعدات الأمريكية بسبب معارضة المعسكر الجمهوري المؤيد للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترمب في الكونجرس الأمريكى، والذي يحول دون إقرار حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لكييف طلبها الرئيس جو بايدن.

وقال مسؤولون أوكرانيون رفيعو المستوى لـ"بوليتيكو"، إنهم "لم يعد بإمكانهم الدفاع عن الخطوط الأمامية بعد الآن"، كما يرى مسؤول أنه "لا شيء يمكن أن يساعد أوكرانيا حالياً".

وأشار المسؤولون إلى أن "الغرب لا يملك التكنولوجيا اللازمة لمساعدة أوكرانيا، كما أنه لم يرسل أسلحة بالسرعة الكافية"، فيما قال ضابط أوكراني كبير، إنه "على الرغم من ترحيبنا بالمقاتلات (الأميركية) القادمة من طراز F-16، إلا أنها كانت ستكون أكثر فائدة قبل عام".