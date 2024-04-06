اليوم السابع
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نسعى بلا كلل أو ملل لحصول الفلسطينيين على حقوقهم.. رسائل الرئيس السيسى باحتفالية ليلة القدر (فيديو)

السبت، 06 أبريل 2024 12:45 م
نسعى بلا كلل أو ملل لحصول الفلسطينيين على حقوقهم.. رسائل الرئيس السيسى باحتفالية ليلة القدر (فيديو) سائل الرئيس السيسى باحتفالية ليلة القدر

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رسائل مهمة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم السبت.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ليلة القدر المباركة، بكل ما تحمله من معان دينية وروحانية كبيرة تعد موعدًا سنويا متجددًا لاستخلاص المعانى العظيمة فعطاء الله الجزيل اقترن اقترانا وثيقا، بالبر والوفاء والاجتهاد.. مع اليقين فى الفوز برضا الله فلا يرجى الخير والمغفرة من الله "عز وجل" دون عمل وكفاح، مؤكدًا أن هذه المعانى، هى أشد ما نحتاجه اليوم فى ظل ما نواجهه من صعاب وتحديات يسعى أبناء مصر المخلصون، كل فى مجاله، إلى التغلب عليها مقدمين فى سبيل أمن مصر وسلامتها ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها أثمانا باهظة من أرواحهم وطاقاتهم.

رسائل الرئيس السيسى باحتفالية ليلة القدر
رسائل الرئيس السيسى باحتفالية ليلة القدر

وأكد الرئيس السيسى تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة،  مشددًا  على أن مصر لن تتوانى، عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع ومؤكدًا موقف مصر الراسخ بالسعى بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية"







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